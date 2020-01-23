Член Милли Меджлиса пятого созыва, предприниматель Гаджи Салаев отозвал свою кандидатуру в депутаты на внеочередных парламентских выборах 9 февраля. Он баллотировался по 44-му Сумгайыт-Хызинскому избирательному округу.

Как сообщил Салаев агентству Turan, он написал заявление в окружную избирательную комиссию об отказе в участии на выборах. При этом, он не разъяснил причину своего решения.

В окружной избирательной комиссии подтвердили информацию об отзыве Салаевым своей кандидатуры.

В этом округе баллотируются около 20 кандидатов.

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