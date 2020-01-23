Юбилей Михаила Гусмана, которому сегодня исполняется 70 лет, друзья и коллеги отмечают в разных уголках земли. И это совсем не потому, что он первый заместитель генерального директора ТАСС. А скорее потому, что Михаил Соломонович — автор и ведущий телепрограммы «Формула власти», знаком с таким количеством самых разных людей, что перечислить всех просто невозможно. Одних только интервью у президентов, премьеров, султанов и королей он взял более 400. Поэтому все спешат выразить ему слова признательности. Например, Полад Бюльбюль-оглы накануне сразу двух юбилеев — своего 75-летия и 70-летия Михаила Гусмана, 22 января, устроил «Вечер для друзей» в Московском театре мюзикла, куда были приглашены друзья знаменитых бакинцев.

Кто-то поздравляет юбиляра лично, кто-то при помощи соцсетей, а президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравляет Михаила Гусмана через президентский сайт. Текст поздравительного письма опубликовала его пресс-служба.

«Ваш широкий кругозор, деловые и личные качества снискали Вам заслуженный авторитет и уважение. Благодаря особому творческому подходу, богатому опыту и высокому профессионализму проект «Формула власти», бессменным автором и ведущим которого Вы являетесь, пользуется большой популярностью у зрительской аудитории во всем мире», — отметил Ильхам Алиев.

Глава Азербайджана подчеркнул, что в стране любят и особенно ценят Михаила Гусмана. На протяжении длительного времени он вносит масштабный вклад в расширение культурных связей между Россией и Азербайджаном, способствуя этим развитию и упрочению дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

«В этот знаменательный день, уважаемый Михаил Соломонович, желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и всего самого доброго», — написал Ильхам Алиев.

К теплым словам в адрес юбиляра присоединяется и российский экс-сенатор и бизнесмен Фархад Ахмедов: «Дорогой Миша!

Ты великий человек и обладатель множества достоинств.

Во-первых, ты великолепный журналист, прежде всего интервьюер. В этом ты непревзойден. Доброй улыбкой, хорошим настроем, глубокой подготовкой тебе удается то, что не могут сделать другие асы журналистики — любой человек перед тобой раскрывается. Тут надо пояснить — не «любой». Ты человек масштабный и подбираешь собеседников не менее масштабных. Чтобы надеяться дать тебе интервью надо сначала стать королем, президентом, премьером, в крайнем случае министром. Но каждый из твоих собеседников вспоминает тебя с благодарностью. Во-вторых, ты мудрый руководитель. В том, что ТАСС остается на высоте журналистики, основная заслуга твоя. Тысячи сотрудников и миллионы читателей тебе за это благодарны. Ну и, в-третьих, ты преданный сын. Преданный сын своих родителей и преданный сын своего родного города.

Поздравляю тебя с юбилеем, король журналистов и журналист королей, а главное — любимый сын любимого города».

Minval.az