С учетом обращений граждан внесены изменения в направления движения автобусов по трем регулярным маршрутам.

Как сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА), согласно изменению направления движения автобусов маршрутной линии № 117, теперь автобусы будут двигаться в направлении Центра транспортного обмена «Локбатан». Из-за того, что состояние дороги между ТЦ «Бина» и «Садарак» плохое, движение автобусов до данному участку создавало проблемы, что вызывало недовольство у пассажиров.

Согласно изменению направления движения автобусов маршрутной линии № 185, оно будет организовано через улицы Юсиф Велиев — Дадаш Васиф — Исрафил Мамедов.

Также изменено направление движения автобусов маршрутной линии № 206. Согласно новому маршруту автобусы будут ехать до места под названием «Новые дома» в поселке Локбатан. Это позволит обеспечить удобный проезд жителям данной территории до станции метро «Эльмляр Академиясы».

Вышеуказанные изменения будут применены с 25 января 2020 года.

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