24 января в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, вечером мокрый снег. Будет дуть сильный северо-восточный ветер. Ттемпература воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью и днем 1-4 градусов тепла, вечером температура будет близка к 0.

Атмосферное давление повысится с 758 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горах и в предгорных районах снег, местами интенсивного характера. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 4-9 градусов мороза, днем от 0 до 4 градусов мороза.

24 января на Абшеронском полуострове ожидается усиление хазри, дождливая погода и резкое снижение температуры, что неблагоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

Minval.az