Заслуженный журналист России, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман 23 января отметит свой 70-летний юбилей в Баку.

«Планирую вместе с друзьями в Баку принять участие в конференции «Баку-Москва — диалог культур», которую проведет Министерство культуры Азербайджана, Правительство Москвы и информационное агентство ТАСС. Я приглашен на конференцию и многие мои азербайджанские друзья будут там, поэтому в рамках этого мероприятия мы отметим мой День рождения», – сказал он в беседе с порталом «Москва Баку».

Он отметил, что на его столе всегда есть азербайджанские блюда, а его любимое блюдо – яйца с помидорами по-бакински: «Я не могу себе представить ни завтрак, ни обед, ни ужин без азербайджанской кухни. И так всю мою жизнь»

Он также отметил, что «весь его дом и весь его рабочий кабинет, а также вся его жизнь состоят из воспоминаний о родине — Азербайджане. Не только в виде сувениров, но и самого ритма и образа жизни».

Minval.az