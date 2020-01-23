В Баку до 2027 года планируется построить еще 11 новых станций метро.

Об этом сказал глава пресс-службы закрытого акционерного общества (ЗАО) «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«В схеме концептуального развития Бакинского метрополитена этот вопрос учтен. В соответствии с Генеральным планом Баку планируется выделение дополнительных линий и в метрополитене. Для разделения линий обязательно должны быть построены участки от станции «Шах Исмаил Хатаи» до станции «Ази Асланов» и от станции «Кероглу» до станции «Дарнагюль», — сказал Мамедов.

Он отметил, что в целом до 2027 года намечено строительство 11 станций метро.

«В этот период запланировано строительство двух новых станций, следующих за станцией «Ичеришехер» . Так как линии должны быть организованы независимо друг от друга, для интенсивности независимого движения, после станции «Ичери Шехер» должна быть одна станция с поворотной камерой. Для разделения линий важно строительство станций на «зеленой ветке» — после станций «Шах Исмаил Хатаи» и «Дарнагюль». То есть строительство трех станций следующих за станцией «Дарнагюль» и четырех — следующих за станцией «Шах Исмаил Хатаи», — добавил Бахтияр Мамедов.

Minval.az