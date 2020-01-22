Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял исполнительного директора компании «Total» в Азербайджане Региса Агута.

Как говорится в сообщении Министерства энергетики, в ходе встречи были обсуждены вопросы выполнения проекта «Абшерон» и сотрудничества с компанией «Total» в сфере возобновляемой энергии.

П.Шахбазов высоко оценил работу, проводимую в рамках проекта «Абшерон», роль данного месторождения, обладающего большими газоконденсатными запасами, в удовлетворении внутренних потребностей страны. Министр поинтересовался также планами компании по началу добычи на месторождении.

Исполнительный директор компании «Total» в Азербайджане Регис Агут назвал проект «Абшерон» отвечающим интересам обеих сторон. Он предоставил информацию о работе, проводимой на месторождении «Абшерон» с целью начала добычи.

Р.Агут отметил, что первый газ с месторождения «Абшерон» планируется получить в 2021 году.

Minval.az