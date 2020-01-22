Президент Азербайджана Ильхам Алиев и главный исполнительный директор BP Роберт Дадли в среду в Давосе обсудили новый проект очередного этапа разработки месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», сообщает сайт главы государства.

Алиев подчеркнул большое значение этого проекта. Президент также отметил. что в феврале текущего года в Баку пройдет заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля BP (оператор проекта) составляет 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана — 25%, американских Chevron и ExxonMobil — 9,57% и 6,79%, индийской ONGC — 2,31%, японских Inpex Corp. и Itochu Oil — 9,31% и 3,65% соответственно, норвежской Equinor — 7,27%, турецкой TPAO — 5,73%.

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется на уровне более 500 млн тонн.

Minval.az