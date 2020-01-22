Установлена дата вступительных и выпускных экзаменов в резидентуру, а также вступительных экзаменов в бакалавриат вузов.

Как говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), немногим ранее были установлены даты предусмотренных ГЭЦ в первом квартале 2020 года вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру, испытательных экзаменов, 1-го этапа выпускных экзаменов IX классов и вступительных экзаменов на госслужбу.

Определилась также дата других предстоящих в 2020 году вступительных экзаменов.

Второй этап выпускных экзаменов в IX классах (по городам и регионам) состоится 7, 14 и 21 июня.

Второй этап вступительных экзаменов в колледжи на базе общего среднего образования (IX классов) для выпускников прежних лет пройдет 5 июля.

Выпускные экзамены в XI классах предусмотрены на 5, 12 и 19 апреля. Для выпускников прежних лет первый этап вступительных экзаменов в ссузы (на базе полного среднего образования) по I-IV и V группам специальностей пройдет 26 апреля.

Первый (весенний) вступительный экзамен в вузы по I и IV группам специальностей состоится 11 мая, по II и III группам специальностей — 17 мая.

Второй вступительный экзамен (летние экзамены) по I и IV группам специальностей состоится 28 июня, по II и III группам специальностей — 10 июля.

Первый этап вступительных экзаменов в резидентуру состоится 19 апреля, второй этап — 17 июля.

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