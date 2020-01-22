Позиция Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта является деструктивной, заявил помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Как уже отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев минувший год, к сожалению, был потерянным годом (в урегулировании конфликта). Мы не увидели прогресса в переговорном процессе. Кроме того, мы продолжаем видеть непродуктивную, деструктивную политику Армении», — цитирует Гаджиева «Интерфакс» со ссылкой на Euractiv.

По его словам, Ереван попыталась поменять давно сложившийся формат переговоров, потом руководство Армении выступало с заявлениями, которые негативно влияют на переговорный процесс.

Гаджиев добавил, что Баку позитивно оценивает позицию ЕС по конфликту, которая основывается на территориальной целостности Азербайджана. «Для нас также важен документ о политике безопасности ЕС, одобренный Европарламентом, в котором отмечается, что Евросоюз признает территориальную целостность всех стран программы «Восточное партнерство». Для нас это очень важно, и мы благодарны за эту позицию. Мы считаем, что основополагающие принципы, вытекающие из Хельсинского заключительного акта и международного права должны применяться ко всем без исключения конфликтам. Мы надеемся на продолжение данной политики, потому, что территориальная целостность важна для каждой страны», — подчеркнул помощник президента Азербайджана.

Minval.az