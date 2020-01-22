Турецкий телеканал Haber Global показал в своем эфире выступление главы Азербайджанского государства Ильхама Алиева в Давосе.
«Минвал» представляет данную видеозапись.
Турецкий телеканал Haber Global показал в своем эфире выступление главы Азербайджанского государства Ильхама Алиева в Давосе.
«Минвал» представляет данную видеозапись.
Дата: 2020/01/22 19:30
Раздел: Азербайджан, Важно
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