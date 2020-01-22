22 января в рамках предвыборной агитации кандидат в депутаты от Хатаинского избирательного округа № 35 Рауф Арифоглу провел встречу с избирателями на ул. Мехмандарова.

На встрече Р. Арифоглу призвал всех участвовать в выборах. Он отметил, что возможно избиратели не хотят участвовать в выборах из-за опыта прошлых лет, однако это необходимо сделать, чтобы все изменить к лучшему.

Как отметил Р.Арифоглу, с момента начала предвыборного процесса он изучил район и точно знает обо всех проблемах: «Пресса – это зеркало, и мы уже месяц отражаем проблемы жителей Хатаинского избирательного округа № 35. Государство оперативно реагирует на описанные нами проблемы. За месяц мы смогли проделать больше, чем в этом районе было сделано за последние 5 лет. Мы знаем, что со зданий сняли баки, но вода не идет бесперебойно. Есть проблемы в блоках, подвалах и с кровлей. Также мало маршрутных линий».

Р.Арифоглу отметил, что подготовил предвыборную платформу, в которой отражены все проблемы местных жителей: «Мы поднимем эти вопросы в Милли Меджлисе. Одним из соавторов моей платформы является бывший министр финансов Салех Мамедов. Уверяю вас, что через 5 лет ситуация изменится коренным образом. Через 5 лет мы будет говорить о гораздо более серьезных вопросах – безработице, Карабахе. На этой территории слишком много проблем, их не может решить один депутат. Но я и после выборов буду проводить встречи с вами, выслушивать и освещать в СМИ ваши жалобы и предложения».

Как отметил Р.Арифоглу, если он будет избран в депутаты, то поднимет в Милли Меджлисе вопрос снижения пенсионного возраста, восстановление пособия по уходу за ребенком, увеличения суммы единовременных выплат по рождению ребенка. Он также пообещал отдавать свою депутатскую зарплату на образование для малоимущих студентов из этого района.

Р.Арифоглу также пообещал поднять вопрос реализации обязательного медицинского страхования и бесплатного лечения онкобольных и диабетиков. Он отметил, что будет озвучивать в Милли Меджлисе предложения народа и поднимать беспокоящие граждан вопросы перед соответствующими госструктурами. Он также отметил, что поднял перед госорганами вопрос регистрации граждан и подготовил платформу по этому поводу.

Местные жители были рады тому, что кандидатом в депутаты от их округа стал глава Медиа-группы. Граждане подчеркнули важность становления Р.Арифоглу депутатом и выразили уверенность том, что с его приходом все изменится. Жители района высоко оценили тот факт, что Рауф Арифоглу пришел на встречу с ними.

Minval.az