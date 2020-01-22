Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что основной задачей правительства является улучшение критериев жизни населения и приближения их к стандартам ЕС.

«В прежние годы мы осуществили очень серьезные инвестиции в инфраструктурные проекты. Вот почему сегодня Азербайджан по оценке ВЭФ занимает второе место по доступу к энергии, уровень газификации в стране составляет 96%. Мы построили 16 тыс. км. дорог, свыше 3 тыс. школ, 700 больниц. Это является частью государственной инвестиционной программы. Но сегодня нам нужен новый подход к управлению – прозрачность и отчетность. Мы должны улучшать наши критерии жизни и приблизить их к стандартам ЕС. Я полагаю, это достижимо, поскольку у нас имеется серьезная политическая поддержка», — сказал И. Алиев в среду, выступая в Давосе на конференции «Стратегическое видение: Евразия». Его слова передает «Интерфакс».

По его словам, новое правительство сосредоточит свои усилия на основных вызовах. «Наш экономический рост должен соответствовать демографическому. За годы независимости население страны увеличилось с 7 млн до 10 млн человек, а значит нужна дополнительная инфраструктура, дополнительные продовольственные поставки. Население Азербайджана ежегодно растет более чем на 100 тыс. человек, а это значит, что нам ежегодно нужно 100 тыс. новых рабочих мест. Это непросто, вот почему правительство старается удерживать уровень бедности на минимальном уровне — ниже 5%», — отметил он.

Президент подчеркнул, что власти страны хотят удержать инфляцию, которая в прошлом году составила 2,5%. «Рост доходов населения всегда должен превышать инфляцию, также как и темпы создания рабочих мест должны превышать демографический рост», — добавил глава государства.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан также стремится сократить внешний долг. «На сегодняшний день он составляет 17% ВВП, но мы хотим снизить этот показатель до 10% ВВП», — отметил он.

Президент также коснулся темы обеспечения занятости населения, в том числе молодежи. «Молодежь очень активно привлечена к управлению страной. Мы запустили большое волонтерское движение, десятки тысяч человек получают подготовку в государственном секторе. Затем, наиболее проявившие себя, получают возможность работать в госсекторе. Честно говоря, во многих странах мы видим молодежь на улице только потому, что есть неудовлетворение от жизни, отсутствует доверие к правительству. Правительства (за рубежом – ред.) часто используют популистические лозунги, чтобы прийти к власти, а потом не выполняют своих обещаний. А в Азербайджане мы всегда держим слово, мы никогда не обещаем то, что не можем выполнить», — добавил И.Алиев.

Minval.az