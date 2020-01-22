Азербайджан рассчитывает на развитие партнерских отношений с новым правительством России.

Об этом сообщил в среду ТАСС президент республики Ильхам Алиев.

«Уверен, что и дальше будут успешно развиваться наши отношения в духе стратегического партнерства так, как мы договорились с [президентом России] Владимиром Владимировичем [Путиным], и уверен, что этот год также будет очень успешным в плане увеличения товарооборота и многоплановых отношений», — сказал Ильхам Алиев, отвечая на вопрос, ожидает ли Азербайджан конструктивного сотрудничества с новым российским правительством.

Алиев также заявил, что планирует встретиться с Путиным в этом году, но конкретных дат пока нет.

Minval.az