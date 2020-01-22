В Баку задержаны фармацевты. Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками в одной из аптек Хатаинского района задержали фармацевтов — жителя Абшеронского района М.Салманова и жительницу Баку В.Мамедову во время продажи 9 шт. «Трамадола» и 5 шт. «Прегабалина», передает АПА.

Во время обыска в аптеке были обнаружены и изъяты ограниченные к продаже препараты — «Трамадол» (2380 шт.), «Прегабалин» (667 шт.), «Т-долл» (659 шт.), «Контрамал» (246 шт.), «Тамол ХХ» (10 шт.), «Ройял» (58 шт.), «Лирика» (70 шт.) и «Регапен» (126 шт.).

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