В рамках предвыборной агитации кандидат в депутаты от Хатаинского избирательного округа № 35 Рауф Арифоглу провел встречу с избирателями на ул. Садыгджан.

В ходе встречи Рауф Арифоглу уверил граждан, что избрав его в депутаты, они получат трибуну в Милли Меджлисе, благодаря которой Р. Арифоглу будет озвучивать их предложения и поднимать вопросы перед соответствующими структурами.

Р. Арифоглу подчеркнул, что в данный момент в основе государственной политики во главе угла стоит именно человеческий фактор, и именно на этом сегодня базируется политика социального государства. По его словам, как местная, так и центральная власти реагируют на происходящие в СМИ процессы.

«Освещаемые нами проблемы власти видят, и оперативно реагируют. Пользуясь этим моментом, мы пишем о социальных проблемах граждан, — о проблемах с водой, дорогами, отоплением, кровлями зданий, подвалами, проведением работ по благоустройству дворов и так далее», — отметил Р. Арифоглу.

Также в ходе встречи Рауф Арифоглу рассказал о пути борьбы, который он прошел, о борьбе за родину, об исторической деятельности возглавляемой им газеты, о своей предвыборной платформе, и заверил жителей, что в предстоящие 5 лет армия его журналистов будет освещать проблемы граждан. Р.Арифоглу рассказал о проблемах Хатаинского района, которые были подняты в ходе предвыборного процесса, а также о проделанной работе.

Рауф Арифоглу отметил, что поднял перед госорганами озвученные гражданами вопросы и заверил, что всегда готов выслушать проблемы людей и довести до сведения соответствующих структур. Выступление Р.Арифоглу было встречено аплодисментами.

Как отметил А.Арифоглу, в настоящее время в стране происходят большие изменения, и он хочет, чтобы Хатаинский район тоже воспользовался этим.

В свою очередь, местные жители были рады тому, что кандидатом в депутаты от их округа стал глава Медиа-группы. Граждане подчеркнули важность становления Р.Арифоглу депутатом и выразили уверенность том, что с его приходом все изменится, так как жители этого округа много лет страдали от проблем с отоплением, газом и канализацией. Кроме того, есть ряд других социальных трудностей, на которые тоже следовало бы обратить серьезное внимание.

Ветеран Карабахской войны, отец шехида, уполномоченный представитель кандидата в депуататы Гаджи Акпер Рустамов отметил, что пройденный Рауфом Арифоглу боевой путь является примером для молодежи, так как Р.Арифоглу на протяжении 30-ти лет является безмандатным депутатом народа, и если благодаря своим избирателям он получит депутатский мандат, то сможет принести еще больше пользы гражданам.

Жители дома 4а улицы Садыгджан рассказали, что природный газ в их дом подается по двойному тарифу, отметив также, что к их дому не применяется лимит в 2200 кубометров и установлены коммерческие цены, хотя жители используют газ в бытовых целях.

Рауф Арифоглу обещал поднять этот вопрос перед соответствующими структурами и добиться реакции до выборов. Жители пообещали еще раз пригласить Рауфа Арифоглу.

По словам граждан, хоть они и живут тут на протяжении 30-ти лет, но до сих пор не встречались с депутатами, кандидатами в депутаты или официальными лицами.

В связи с этим они высоко оценили тот факт, что Рауф Арифоглу пришел на встречу с ними.

Minval.az