Entrance in Qobustan national park, Azerbaijan.

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг самых популярных маршрутов и направлений СНГ для авторских туров, путешествий и экскурсий в 2020 году.

Авторские туры — это путешествия и туры с трэвел-экспертом в небольшой группе от 5 до 15 человек.

По данным ТурСтат, авторские туры в России выбирают более одного миллиона человек в год.

Авторские туры и путешествия по СНГ являются одним из самых популярных и быстрорастущих видов выездного туризма.

Авторские путешествия и туры по СНГ чаще всего предпочитают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

За авторский тур туристы платят от 1 до 1,5 тысяч долларов на двоих на неделю, в среднем.

Авторские туры и экскурсии по СНГ от трэвел-блогерров пользуются самой большой популярностью.

Самые популярные авторские туры по СНГ:

Гастрономические туры

Экскурсионные туры

Треккинг-туры и экспедиции

Джип-туры

Фото-туры

Самые популярные направления авторских туров по СНГ:

В рейтинге самых популярных авторских туров по СНГ лидируют Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения и Узбекистан.

Топ-10 самых популярных направлений авторских туров по СНГ в 2020 году составляют Минск, Минская область (Несвиж) и Витебск (Здравнево) в Белоруссии, Алматы и Алматинская область, Бурабай (Боровое) и Актау в Казахстане, Баку, Гобустан, Шеки и Габала в Азербайджане, Ереван, Севан и Джермук в Армении, Ташкент, Бухара и Самарканд в Узбекистане.

Топ-10 Лучших Авторских Туров по СНГ:

Казахстан: Алматы и Алматинская область, Бурабай (Боровое), Актау

Беларусь: Минск и Минская область (Несвиж), Витебск (Здравнево)

Азербайджан: Баку, Гобустан, Габала, Шеки

Армения: Ереван, Севан, Джермук

Узбекистан: Ташкент, Бухара, Самарканд, Хива

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