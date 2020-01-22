Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ примет участие в разработке месторождений «Нахчыван» и «Гошадаш» в Азербайджане.

Данный вопрос был обсужден во вторник в рамках встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым в Давосе, сообщает сайт главы государства.

«Алиев и Алекперов обсудили вопрос участия ЛУКОЙЛа в разработке месторождений «Нахчыван» и «Гошадаш». В ходе встречи было принято соответствующее решение», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили перспективные структуры и сотрудничество между ЛУКОЙЛа и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR).

Minval.az