Общая стоимость производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана в 2019 году составила 32,7 млрд. манатов, что по сравнению с 2018 годом на 0,4% больше.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Государственный комитет по статистике, за отчетный год в стране добыто 37 517,6 тыс. тонн нефти и 35 591,4 млн. кубометров природного газа. По сравнению с предыдущим годом эти показатели снизились на 3,2% и выросли на 16,3% соответственно.

Добыча товарной сырой нефти — основного продукта отрасли составила 37,4 млн. тонн, добыча товарного природного газа составила 24,5 млрд. кубометров.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года добыча товарной нефти снизилась на 3,3%, а добыча товарного газа выросла на 27,7%.

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