Стоимость товаров, проданных в сети розничной торговли в 2019 году, превысила показатель 2018 года по сравнительным ценам на 3,6% и составила 39,4 млрд. манатов.

Как сообщает АПА со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике, 20 млрд. манатов торгового оборота составили продукты питания, напитки и табачные изделия, 19,4 млрд. манатов – непродовольственные товары, по сравнению с 2018 годом стоимость проданных товаров в реальном выражении увеличилась соответственно на 3,2% и 4%.

В отчетном году из средств, израсходованных покупателями в потребительских целях 45,8% было потрачено на покупку продовольственных товаров, 4,9% — напитков и табачных изделий, 17,5% — продукции ткацкого производства, одежды и обуви, 6% — электротоваров и мебели, 5,9% — автомобильного топлива, 1,3% — медикаментов и фармацевтической продукции, 0,9% — компьютеров, телекоммуникационного оборудования и печатной продукции, 17,7% — других непродовольственных товаров.

В отчетном году среднемесячный розничный торговый оборот на душу населения составил 331,4 манатов и в номинальном выражении превзошел аналогичный показатель 2018 года на 16,6 манатов. Каждый житель страны в среднем приобрел за месяц в торговой сети продукты питания, напитки и табачные изделия на сумму 168 манатов, непродовольственные товары на сумму 163,4 манатов.

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