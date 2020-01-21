Азербайджанская национально-культурная автономия Казани «Азербайджан» (Республика Татарстан) провела мероприятие, посвященное 30-й годовщине январской трагедии.

Как говорится в сообщении пресс-службы автономии, на мероприятии руководитель АНКА РТ «Азербайджан» Башир Баширов отметил, что 20 Января — это не только день всенародной скорби, но и показатель невиданной самоотверженности и героизма нашего народа. «Каждый год 20 Января мы скорбим о тех, кто отдал жизни во имя защиты общенациональных интересов, и память о них всегда будет жить в наших сердцах», — сказал руководитель автономии Б. Баширов.

Член правления АНКА РТ «Азербайджан» Самир Мамедов добавил, что ежегодно в этот день не только в Азербайджане, но и ряде стран мира поминают погибших и пострадавших в ходе трагических событий, произошедших в ночь с 19 на 20 января 1990 года, подчеркнув важное значение проведения подобных мероприятий в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. «Несмотря на то, что мы живем вдали от Родины, мы каждый год проводим памятные церемонии, посвященные трагедии 20 Января, рассказывая об истории этих кровавых событий. Отважные сыны и дочери нашего народа являются примером истинного патриотизма для молодежи», — сказал он.

В мероприятии приняли участие активисты азербайджанской автономии, представители интеллигенции, молодежь и журналисты.

Minval.az