В прошлом году в Азербайджане выявлено около 3,3 миллиона нарушений правил дорожного движения. 64 процента из них зарегистрированы с помощью специальных технических средств. За нарушение правил были ограничены права на вождение 7316 человек.

Как передает АПА, об этом было сообщено на оперативном совещании в Главном управлении Государственной дорожной полиции с участием министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова, посвященном работе, проделанной в 2019 году в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, и предстоящим задачам.

Было отмечено, что несмотря на принятые меры, в прошлом году на территории республики было зарегистрировано 1870 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 821 человек, пострадали 1702 человека. Это означает, что по сравнению с 2018 годом число дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 53 факта, число погибших в результате ДТП — на 99 человек, число пострадавших уменьшилось на 9,436 процента от общего количества зарегистрированных случаев связано с автонаездом на пешехода, в результате которых погибли 329 человек, 527 получили травмы.

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