Компания Henley & Partners опубликовала Индекс паспортов (Henley Passport Index).

Самым «удобным для путешествий» паспортом все еще остался японский. В этом году японцы имеют возможность без визы посетить 191 страну.

Второе место рейтинга занял Сингапур, граждане этой страны могут без виз посетить 190 стран.

Третье место – за Южной Кореей и Германией. С паспортами этих стран без виз можно посетить 189 стран.

У владельцев паспортов Финляндии и Италии — возможность посетить 188 стран. У испанцев — 187 стран.

Азербайджан в данном списке находится на 76-м месте. Наши соотечественники могут посетить 67 стран.

Братская Турция в списке занимает 55-е место.

Minval.az