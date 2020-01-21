Компания Henley & Partners опубликовала Индекс паспортов (Henley Passport Index).
Самым «удобным для путешествий» паспортом все еще остался японский. В этом году японцы имеют возможность без визы посетить 191 страну.
Второе место рейтинга занял Сингапур, граждане этой страны могут без виз посетить 190 стран.
Третье место – за Южной Кореей и Германией. С паспортами этих стран без виз можно посетить 189 стран.
У владельцев паспортов Финляндии и Италии — возможность посетить 188 стран. У испанцев — 187 стран.
Азербайджан в данном списке находится на 76-м месте. Наши соотечественники могут посетить 67 стран.
Братская Турция в списке занимает 55-е место.