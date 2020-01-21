Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика намерена закупать нефть за пределами России по мировым ценам и проанализировать рентабельность реализации нефтепродуктов из нее, сообщает госагентство БелТА.

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«Мы должны на практике посмотреть, во что это (альтернативный РФ импорт нефти) выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся.

Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую — не важно какую — нефть по мировым ценам», — сказал Лукашенко на совещании с правительством.

Minval.az