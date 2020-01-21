Соединенные Штаты Америки, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, по-прежнему твердо привержены делу оказания сторонам нагорно-карабахского конфликта помощи в его мирном урегулировании, цитирует «Спутник» сообщение посольства США в Азербайджане.

«Об этом неоднократно заявляли сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и мы еще раз повторяем, что справедливое и прочное урегулирование должно основываться, в частности, на принципах Хельсинкского заключительного акта о неприменении силы или угрозы ее применения, территориальной целостности, равенстве прав и самоопределении народов», — сказали в посольстве.

США полностью поддерживают совместное заявление глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ на заседании Совета министров ОБСЕ в Братиславе, содержащее призыв к принятию дополнительных конкретных гуманитарных мер и мер безопасности для создания атмосферы, способствующей миру, и призывающее стороны вести добросовестные субстантивные переговоры. В этом заявлении отмечается, что статус-кво является неприемлемым, и не может быть военного решения конфликта, подчеркнули в дипмиссии.

В связи с этим США приветствуют намерение министров иностранных дел Азербайджана и Армении вновь встретиться в начале 2020 года под эгидой сопредседателей. Формат Минской группы ОБСЕ остается незаменимым центром усилий по достижению устойчивого урегулирования, добавили в посольстве.

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