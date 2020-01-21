В Главном управлении государственной дорожной полиции с участием министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова прошло оперативное совещание, посвященное работе, проделанной в 2019 году в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и обсуждению предстоящих задач.

Как сообщили в пресс-службе министерства, выступив с докладом о проделанной работе и предстоящих задачах, начальник Главного управления, генерал-майор полиции Рамиз Зейналов отметил, что за отчетный период благодаря использованию специальных технических средств удалось еще более усилить контроль над дорожным движением, было установлено 502 радара, 617 видеокамер и 296 систем считывания номеров транспортных средств.

При обсуждении доклада участники совещания рассказали о проделанной работе, допущенных недочетах и путях их устранения.

Подводя итоги совещания, министр внутренних дел В.Эйвазов назвал в целом положительными результаты прошлогодней работы Службы государственной дорожной полиции, дал конкретные поручения по выполнению предстоящих задач.

Министр потребовал, чтобы сотрудники полиции воздерживались от грубости при общении с участниками дорожного движения, строго соблюдали этику поведения, но в то же время были решительны. Он отметил, что главная цель заключается не в наказании участников движения, а в обеспечении его безопасности и регулировании, пресечении грубого нарушения правил дорожного движения.

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