С 25 января по 13 февраля прием запросов в связи с переводами на портале электронных переводов учащихся (www.sy.edu.az) и в созданных с этой целью центрах альтернативной регистрации будет приостановлен.

Как сообщили в Министерстве образования, исполнение запросов, принятых до этой даты, будет продолжено.

Временное прекращение приема запросов связано с укомплектованием классов в школах.

До сегодняшнего дня в связи с электронными переводами было подано 93 610 обращений, 85 250 из них были одобрены, 4 132 находятся на исполнении, 4 228 отказано в связи с несоответствием с языком обучения, результатами конкурсов по приему в лицеи и школы-лицеи.

Процесс перевода учащихся проводится с 15 августа прошлого года на сайте www.sy.edu.az и в центрах альтернативной регистрации.

Minval.az