Проживающие в шведском Гётеборге азербайджанцы провели встречу, чтобы выразить поддержку Рауфу Арифоглу, выдвинувшему свою кандидатуру в депутаты на парламентских выборах от Хатаинского избирательного округа №35.

Руководитель ассоциации «Мой голос» Расим Джаббаров в своей речи сказал: «Так как мы живем на чужбине, то наше участие в парламентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 9 февраля, ограничено, но, несмотря на это, мы хотим выразить свою поддержку Рауфу Арифоглу. Мы верим, что если он станет депутатом, то будет достойно представлять в парламенте своих избирателей и свой народ. Доказательством этого является пройденный им путь политической борьбы и его журналистская деятельность».

Один из активистов ассоциации Фирудин Алескеров подробно рассказал участникам встречи о политическом пути, пройденном Рауфом Арифоглу, и о его деятельности в СМИ. Затем была установлена видеосвязь с Рауфом Арифоглу, который предоставил информацию об избирательном округе, от которого он баллотируется, а также о проводимой им избирательной кампании. Р.Арифоглу также рассказал о чинимых его оппонентами препятствиях.

Участники мероприятия задали Р.Арифоглу вопросы в связи с выборами. Р.Арифоглу отметил, что если он будет избран депутатом, то станет в парламенте голосом правды Северного и Южного Азербайджана.

В мероприятии принимали участие спикер Демократической партии Южного Азербайджана Махмуд Билгин, бывшая сотрудница газеты «Ени Мусават» Шахназ Метлебгызы, а также представители действующих в Швеции ассоциаций «Мой голос», «Савалан» и «Хатун».

Участники мероприятия отметили, что верят в победу Рауфа Арифоглу, и пожелали ему успехов в предвыборной кампании.

Minval.az