Установлена личность одного из неизвестных шехидов, захороненных на кладбище «Шаммедли» в Имишлинском районе. Об этом сообщили в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц.

«Останки шехидов, павших в боях против атак вооруженных подразделений захватнической Армении в направлении Физулинского района в 1993-1994 годы и захороненных без опознания на кладбище «Шаммедли» Имишлинского района, при организации Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц были эксгумированы, изъяты соответствующие образцы. В результате сравнения между изъятыми образцами останков захороненного и образцами, взятыми у членов семьи, установлены родственные связи.

В соответствии с военными ритуалами, тело шехида будет по желанию его семьи захоронено на Аллее шехидов в городе Евлах 23 января 2020-го года в 15:00″, — сказано в сообщении.

Minval.az