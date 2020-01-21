Минские зоологи планируют передать коллегам из Баку часть крокодиловых кайманов, темного и тигрового удавов, полосатых мангустов. Взамен из столицы Азербайджана в Минск будет направлена самка камышового кота, которая составит пару пушистому обитателю Беруту.

«В ближайшие недели ожидаем пару львов из Ташкента. Примерно в течение месяца планируем также привезти из зоопарка Пензы японскую макаку, которая сейчас проходит карантин. У нас уже есть взрослая самка, попробуем их вместе поселить, возможно, они подружатся», — поделилась планами начальник зоотехнического отдела.

Также сотрудники зоопарка хотят пополнить коллекцию различными фазанами, найти пару для самца гиены, приобрести несколько кошачьих лемуров. В учреждении заинтересованы в выгодных и интересных предложениях.

Minval.az