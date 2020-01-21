Министерство экологии и природных ресурсов назвало причины снижения уровня воды в Каспийском море.

Как сообщил АПА начальник отдела экологической политики Министерства Расим Саттарзаде, периодические изменения в уровнях Каспийского моря происходят из-за того, что Каспий является закрытым бассейном. Главным фактором изменения уровня Каспийского моря считается климат бассейна, и колебания уровня в основном зависят от элементов водного баланса, то есть от количества рек, питающих его и осадков, а также от испарения. Тектонические действия на дне моря также влияют на изменение уровня:

«Сегодня наблюдается снижение объема притока реки Волги – основного источника питания Каспия. В первой половине прошлого года годовой приток реки составил 114 км3, что значительно меньше среднегодовой нормы (146 км3). Самый низкий уровень Каспия в ХХ веке был зарегистрирован в 1977 году. Впоследствии за короткий период, то есть в 1977-1995 годах, он увеличился на 2,5 метра, а в последующие годы вновь стал наблюдаться спад. С 2006 года наблюдается снижение уровня Каспия, среднегодовой уровень моря в 2019 году был зафиксирован по Балтийской системе на отметке минус 27,89 метра, что на 1,1 метра выше уровня 1977 года».

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