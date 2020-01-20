В понедельник начался визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Ильхам Алиев в Давосе встретился с президентом-председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

На встрече было отмечено, что банк ВТБ много лет осуществляет успешную деятельность в Азербайджане. Подчеркнуто продолжение плодотворного сотрудничества между Государственным нефтяным фондом Азербайджана и банком ВТБ. Президент Ильхам Алиев предложил увеличить кредитование Банком ВТБ реального сектора экономики Азербайджана.

Андрей Костин отметил, что положительно относится к предложению, и заверил главу государства в том, что банк ВТБ еще более расширит свою деятельность в этом направлении.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие связей между Азербайджаном и Россией в торгово-экономической сфере, как и во всех областях. Подчеркнута важность продолжения увеличения и дальнейшего ускорения торгового оборота.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Также Ильхам Алиев встретился с соучредителем американской компании Carlyle Group Дэвидом Рубинштейном.

На встрече соучредитель компании Carlyle Group Дэвид Рубенштейн высоко оценил сотрудничество между руководимой им структурой и Государственным нефтяным фондом Азербайджана, проинформировал главу государства о дальнейших направлениях сотрудничества. Президент Ильхам Алиев отметил развитие экономики Азербайджана, сообщил, что в прошлом году ненефтяная промышленность в нашей стране выросла на 14, а сельское хозяйство – на 7 процентов. В ходе беседы было подчеркнуто, что в Азербайджане создана благоприятная инвестиционная среда. Отмечено, что имеются широкие возможности для развития сотрудничества между нашей страной и Carlyle Group, являющейся одной из ведущих компаний мира в области управления средствами.

В Давосе также прошла встреча Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором компании CISCO Келли Крамер.

На встрече было отмечено, что компания CISCO и Азербайджан долгое время сотрудничают в различных областях. Подчеркнуто, что в настоящее время компания CISCO реализует в Азербайджане проекты по приоритетным направлениям. Начальные этапы многих из этих проектов уже осуществлены. Президент Ильхам Алиев констатировал, что компания CISCO является важным партнером для Азербайджана. Глава государства сказал, что в Азербайджане имеется большой бизнес потенциал для этой компании. Исполнительный вице-президент и генеральный финансовый директор компании CISCO Келли Крамер высоко оценила происходящие в Азербайджане процессы развития и отметила проведение успешного обмена опытом между компанией и нашей страной. Келли Крамер подчеркнула, что Азербайджан является важнейшей для компании CISCO страной в регионе.

Minval.az