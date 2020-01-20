Перед могилой Неизвестного солдата, похороненного у мемориального комплекса «Колонны Конгресса» в Брюсселе, прошла памятная церемония с участием военного командования столичного региона Бельгии, посвященная 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend.

Мемориальный комплекс с 1830 года известен как главное историческое место для проведения публичных государственных мероприятий Бельгии.

На мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сотрудники посольства Азербайджана в Бельгии и представительства при НАТО, представители азербайджанской диаспоры, проживающие в Бельгии.

Выступивший на мероприятии Хикмет Гаджиев проинформировал собравшихся о кровавых событиях, совершенных советской армией в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года, а также о результатах этого события в истории Азербайджана. Гаджиев напомнил, что великий лидер Гейдар Алиев сразу после кровавых событий, совершенных советской армией, выразил свой протест в Москве этому беспощадному преступлению. Он отметил, что все эти процессы создали условия для ускорения шагов, предпринимаемых Азербайджаном в направлении независимости. Гаджиев подчеркнул, что исторический опыт тех дней имеет особое значение на современном этапе развития нашей страны.

Затем Хикмет Гаджиев в сопровождении бельгийских солдат возложил венок к могиле Неизвестного солдата и поджег вечный огонь. Прозвучали гимны Азербайджанской Республики и Королевства Бельгии. В конце церемонии Гаджиев сделал запись о трагедии 20 Января в книге памяти мемориального комплекса.

Minval.az