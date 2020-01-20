Кандидат в депутаты от 3-го Хатаинского избирательного округа №35 Рауф Арифоглу по случаю 30-ой годовщины трагедии 20 Января посетил памятники и барельефы шехидов в Хатаинском районе, встретился с их родственниками.

В первую очередь Рауф Арифоглу посетил барельеф национального героя Инглаба Исмаилова, в честь которого названа одна из самых больших улиц в Хатаинском районе. Рауф Арифоглу выразил соболезнования вдове национального героя Гюльзар Оруджевой и его детям Интигаму, Алекперу и Тунзале Исмаиловым. Была зачитана молитва об упокоении души шехида.

Как отметил Р.Арифоглу, расположенному неподалеку парку в скором времени будет присвоено имя шехида. Далее посетители ознакомились с проделанными в парке работами.

Р.Арифоглу также посетил барельеф одного из первых национальных офицеров Азербайджана, ставшего шехидом старшего лейтенанта Гасанова Садраддина Гардашхан оглу, расположенный по адресу ул. Мехмандарова, 74, вместе с вдовой шехида. Как отметил Р.Арифоглу, граждане независимого Азербайджана обязаны шехидам.

Далее Р.Арифоглу ознакомился с проделанными работами по адресу ул. Мехмандарова, 74,

Затем Р.Арифоглу вместе с местными жителями посетил памятник пяти шехидам по адресу ул. Шихлинского 59. Рауф Арифоглу возложил гвоздики перед барельефами Алиева Бакира Иса оглу, Мамедова Имангулу Кямал оглу, Ахмедова Эйюба Гаджага оглу, Исмаилова Аяза Исраил оглу и Алиева Ильхама Джабраил оглу.

Как отметил Р.Арифоглу, сегодня все посещают Аллею шехидов, но нельзя забывать о памятниках шехидам на территории Хатаинского района. По словам Р.Арифоглу, ни один народ после такого кровопролития не стал независимым, не возродился и не построил своего государства. Как отметил Арифоглу, шехиды защитили нашу родину, благодаря чему мы стали независимым государством. По его словам, азербайджанское общество ведет борьбу для возвращения наших исторических территорий, и роль шехидов в этой борьбе огромна.

Также Р.Арифоглу возложил гвоздики перед родником в честь шехида Гасана Салмана. Р.Арифолу выразил соболезнование вдове шехида Джевахир Салман.

Далее Р.Арифоглу посетил бюсты Байрамова Фазаиля Гудрат оглу, Аскерли Алима Талат оглу и расположенный во дворе 257-ой школы бюст Аббасова Адалята Анвер оглу. Были зачитаны молитвы за упокой душ шехидов.

Кроме того, Р.Арифоглу посетил барельеф шехида Асефа Новрузова, расположенный на ул. Абилова.

Жители Хатаинского района поблагодарили Рауфа Арифоглу и довели до его сведения беспокоящие их вопросы.

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