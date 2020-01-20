Туристический портал ТурСтат составил рейтинг самых лучших и популярных горнолыжных курортов стран СНГ для отдыха и путешествий зимой в январе и феврале 2020 года.

Лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Киргизии.

Топ-10 лучших в СНГ мест для горнолыжного отдыха, самых посещаемых туристами, составляют Чимбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Логойск и Силичи в Белоруссии, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Цахкадзор в Армении, Каракол в Киргизии и Чимган в Узбекистане.

Рейтинг представлен по результатам анализа туров и предложений отдыха на зимних курортах СНГ.

Лучшие Горнолыжные Курорты Казахстана

Курорты Чимулак (Шымбулак), Табаган и Ак Булак рядом с г. Алматы

Курорты Алтайские Альпы и Нуртау (Княжьи горы) рядом с г. Усть-Каменогорск

Курорт Нуртау рядом с г. Щучинск (курорт Боровое (Бурабай) в 250 км от г. Астана.

Лучшие Горнолыжные Курорты Беларуси (Белоруссии)

Курорты Логойск, Силичи и Якутские Горы рядом с г. Минск

Курорт Мозырь рядом с г. Гомель

Лучшие Горнолыжные Курорты Азербайджана

Курорт Шахдаг в Гусарском районе Азербайджана

Курорт Туфандаг рядом с г. Габала

Лучшие Горнолыжные Курорты Армении

Курорт Цахкадзор в 55 км от г. Ереван, столицы Армении

Курорт Джермук в 175 км от г. Ереван

Лучшие Горнолыжные Курорты Киргизии

Курорт Каракол в Иссык-Кульской области Киргизии

Лучшие Горнолыжные Курорты Узбекистана

Курорты Чимган и Бельдерсай в 80 км от г. Ташкент, столицы Узбекистана

Курорт Амирсой в 70 км от г. Ташкент

Самые Популярные Горнолыжные Курорты СНГ 2020:

Казахстан: Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау

Беларусь: Логойск, Силичи и Якутские горы

Азербайджан: Шахдаг и Туфандаг

Армения: Цахкадзор и Джермук

Кыргызстан: Каракол

Узбекистан: Чимган, Бельдерсай и Амирсой

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