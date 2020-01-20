Туристический портал ТурСтат составил рейтинг самых лучших и популярных горнолыжных курортов стран СНГ для отдыха и путешествий зимой в январе и феврале 2020 года.
Лучшие курорты СНГ для катания на горных лыжах и сноуборде расположены в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Киргизии.
Топ-10 лучших в СНГ мест для горнолыжного отдыха, самых посещаемых туристами, составляют Чимбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, Логойск и Силичи в Белоруссии, Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, Цахкадзор в Армении, Каракол в Киргизии и Чимган в Узбекистане.
Рейтинг представлен по результатам анализа туров и предложений отдыха на зимних курортах СНГ.
Лучшие Горнолыжные Курорты Казахстана
Курорты Чимулак (Шымбулак), Табаган и Ак Булак рядом с г. Алматы
Курорты Алтайские Альпы и Нуртау (Княжьи горы) рядом с г. Усть-Каменогорск
Курорт Нуртау рядом с г. Щучинск (курорт Боровое (Бурабай) в 250 км от г. Астана.
Лучшие Горнолыжные Курорты Беларуси (Белоруссии)
Курорты Логойск, Силичи и Якутские Горы рядом с г. Минск
Курорт Мозырь рядом с г. Гомель
Лучшие Горнолыжные Курорты Азербайджана
Курорт Шахдаг в Гусарском районе Азербайджана
Курорт Туфандаг рядом с г. Габала
Лучшие Горнолыжные Курорты Армении
Курорт Цахкадзор в 55 км от г. Ереван, столицы Армении
Курорт Джермук в 175 км от г. Ереван
Лучшие Горнолыжные Курорты Киргизии
Курорт Каракол в Иссык-Кульской области Киргизии
Лучшие Горнолыжные Курорты Узбекистана
Курорты Чимган и Бельдерсай в 80 км от г. Ташкент, столицы Узбекистана
Курорт Амирсой в 70 км от г. Ташкент
Самые Популярные Горнолыжные Курорты СНГ 2020:
Казахстан: Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау
Беларусь: Логойск, Силичи и Якутские горы
Азербайджан: Шахдаг и Туфандаг
Армения: Цахкадзор и Джермук
Кыргызстан: Каракол
Узбекистан: Чимган, Бельдерсай и Амирсой