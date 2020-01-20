Заслуженная журналистка Азербайджана, президентский стипендиат Эльмира Алиева скончалась в возрасте 89 лет.

Как сообщает АПА со ссылкой на Азертадж, после окончания факультета журналистики Московского государственного университета Эльмира Алиева по назначению работала в редакции газеты «Бакинский рабочий». В 60-70 гг. прошлого века она была специальным корреспондентом газеты «Известия» по Азербайджану.

В 1987 году начала работу в «Азеринформ» (нынешний «Азертадж»). Здесь она занимала должности специального корреспондента при генеральном директоре, около 10 лет работала главным редактором главной информационной редакции на русском языке.

В 2010 году Э.Алиева вышла на пенсию, но продолжала активно сотрудничать с прессой.

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