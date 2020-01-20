20 января в 12.00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана минутой молчания была почтена светлая память шехидов 20 Января, с судов, автомобилей и поездов были даны звуковые сигналы, в знак скорби приспущены государственные флаги.

В соответствии с планом мероприятий в связи с тридцатой годовщиной трагедии Кровавого Января, во всех городах, районных центрах, селах и поселках, учреждениях и на предприятиях республики проводятся памятные церемонии. 20 января с раннего утра сотни тысяч жителей столицы Азербайджана приходят в Шехидляр хиябаны, где чтят память героических сынов Родины, возлагают к их могилам гвоздики.

Minval.az