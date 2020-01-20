Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил в сорцсети Facebook публикацию в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января.
«20 Января — страница славы и героизма нашей истории», — отмечается в публикации.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил в сорцсети Facebook публикацию в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января.
«20 Января — страница славы и героизма нашей истории», — отмечается в публикации.
Дата: 2020/01/20 0:46
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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