Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева разместила в соцсети Instagram публикацию в связи с 30-й годовщиной трагических событий 20 Января.

В публикации говорится: «20 января 1990 года вошло в историю Азербайджана как один из самых трагических дней. 30 лет назад отважные сыновья и дочери нашего народа, пожертвовав своей жизнью во имя свободы и независимости Родины, стали шехидами. В День всенародной скорби с уважением чту светлую память невинных жертв трагедии 20 Января. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов.»

Minval.az