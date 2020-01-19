В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения в город Баку и другие регионы Азербайджана были введены подразделения советских вооруженных сил. В результате жестокой расправы над мирным населением сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести.

Как сообщает Азертадж, об этом в своей статье «Черный январь» стал отправной точкой для независимости Азербайджана» во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post написал глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный эксперт в области международных отношений Арье Гут.

Арье Гут подчеркивает, что азербайджанцы эту массовую резню мирных граждан, осуществленную в ночь с 19 на 20 января 1990 года, когда советские танки и войска захватили улицы Баку, назвали «Черным январем». «Основная цель операции «Удар» состояла в том, чтобы сокрушить национально-освободительное движение в Азербайджанад. По официальной статистике, в результате этой кровавой карательной операции погибли 147 человек, однако неофициальные цифры достигают по меньшей мере 300 человек, а возможно и больше. Несмотря на то, что с того дня прошло уже 30 лет, подлинная правда до сих пор остается неизвестной – более 200 коробок с секретными документами были конфискованы и вывезены в Москву Советской армией, хотя было совершенно ясно, что советская империя находится на пороге краха», – пишет израильский эксперт в своей статье.

Автор статьи подчеркивает, что солдаты расстреливали людей на месте в упор, осуществляли умышленные наезды танков и БТР на легковые машины, убивая находившихся в них мирных граждан, обстреливали больницы, препятствовали медико-санитарному персоналу оказывать помощь раненым. «Личный состав войск добивал раненых штык-ножами. Использование же пуль к автомату Калашникова калибром 5,45 мм со смещенным центром тяжести не просто выводит человека из строя, а многократно увеличивает страдания и делает смерть неизбежной.

Страшное зрелище представлял собой Баку утром 20 января: окровавленные улицы и площади когда-то красивого города, раздавленные трупы, покореженные машины, обстрелянные дома и разбитый гусеницами танков асфальт. В эту страшную ночь мирное население Азербайджана, особенно Баку, пережило страшный шок.

Мне было 15 лет, мы жили в Баку и, помню, просидели с родителями и сестрой всю ночь, никак не могли уснуть. Мы не знали, что нас может ожидать…Как и многие другие мирные жители Баку, мы в первый раз в своей жизни услышали выстрелы и скрежет танковых гусениц. Эта страшная январская ночь была отвратительно длинной, но я помню, что на небе было много звезд, казалось, и они были ужасно напуганы происходящим. Эта кровавая резня еще раз доказала античеловеческую и кровавую сущность тоталитарного советского режима, когда советские войска были использованы не для подавления внешней агрессии, а против собственного народа, «- отмечает Арье Гут.

Автор статьи подчеркивает, что его друг и фотограф, а сегодня гражданин Израиля Борис Добин, вспоминая о «Черном январе», сказал: «Этот день невозможно забыть. События января 1990 года – незаживающая рана для меня, которая никогда не перестанет причинять боль. Иногда боль становится меньше, иногда — сильнее, но она всегда со мной. Я помню детальное развитие событий. На протяжении многих десятилетий в Баку мирно сосуществовали люди различных национальностей. Я — еврей и вырос среди азербайджанцев, свободно говорю по-азербайджански, и боль азербайджанского народа — это моя боль. Картина на улицах была ужасной. Трупы были повсюду. Было ясно, что советская армия стреляла в безоружных людей, которые не могли и не пытались сопротивляться. Я читал о подобных событиях только в книгах о нацизме. То, что армия сделала 19-20 января в Баку, было настоящим фашизмом. Боль и замешательство, которые жители Баку чувствовали в тот день, нельзя забыть. Я продолжал работать и фотографировать еще и на следующий день, когда были организованы похороны шехидов», — отмечает Борис Добин.

Британский журналист Томас де Ваал написал в своей книге «Черный сад» о «Черном январе»: «Танки переползали через баррикады, сминая на своем пути автомобили и даже кареты скорой помощи. По словам очевидцев, солдаты стреляли в бегущих людей, добивали раненых. Был обстрелян автобус с мирными жителями, и многие пассажиры, в том числе четырнадцатилетняя девочка, погибли. Боевые машины давили любой автотранспорт, попадавшийся на пути, вне зависимости от того, кто в нем находился», — пишет де Ваал.

Арье Гут подчеркивает, что из многочисленных показаний свидетелей явствует, что военные, вывозя с мест событий обезображенные, раздавленные военной техникой трупы и отдельные части тел, таким образом пытались скрыть следы совершенных деяний.

Кинорежиссёр Станислав Говорухин по поводу ввода войск в Баку писал: «В ночь с 19-го на 20-е в город все-таки вошли войска. Но Советская армия вошла в советский город… как армия оккупантов: под покровом ночи, на танках и бронемашинах, расчищая себе путь огнем и мечом».

22 января 1990 года Баку и азербайджанский народ хоронили своих сыновей и дочерей, которые, по словам Горбачева, были «исламскими фундаменталистами». «Неужели Фариза — девушка, которая три месяца назад вышла замуж и покончила с собой, услышав о смерти мужа, или Рашад, которому было 15 лет, или еврейские представители Баку, такие как Вера Бессантина, Ян Меерович, врач скорой помощи Саша Мархевка — все они были «исламскими фундаменталистами», — задается риторическим вопросом автор статьи.

Корни январской трагедии были в продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана. Анализ событий 1988-1990 годов ясно показал, что Армения при полной поддержке центрального советского правительства намеревалась аннексировать часть территории соседней республики. Карательные действия советских вооруженных сил, которые были осуществлены в Баку в январе 1990 года, по масштабу, жестокости и числу жертв превзошли подобные события в Тбилиси в апреле 1989 года, Вильнюсе в январе 1991 года. Это были финальные конвульсии устаревшей советской империи.

Азербайджанские патриоты, еврейская девушка и русский врач, а также азербайджанский ребенок были похоронены в братской могиле — все это страшная и ужасная трагедия Азербайджана», – пишет Арье Гут.

По мнению израильского эксперта, кровавый «Черный январь» стал началом конца советской власти в Азербайджане и началом распада Советского Союза. «Члены Коммунистической партии, которые посвятили свою жизнь служению интересам СССР, были потрясены, что советская коммунистическая система пошла против них. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, бывший член Политбюро СССР, подверг резкой и жесткой критике Михаила Горбачева, обвинив его в том, что именно он руководил этим отвратительным преступлением. В то время Гейдар Алиев жил в Москве, он приехал в Постоянное представительство Азербайджана и выразил соболезнования народу Азербайджана. В своем выступлении он подчеркнул, что инициаторами трагедии было тогдашнее политическое руководство СССР и Азербайджана, и они ничего не сделали, чтобы успокоить народ. Гейдар Алиев рассматривал эту трагедию как преступление против азербайджанского народа», – отмечает автор статьи.

«В конечном итоге все усилия руководства СССР по сохранению Азербайджана в рамках советской власти оказались бесполезными. Жестокая агрессия Советского Союза на улицах Баку имела противоположный эффект. Вместо того, чтобы подавлять диссидентов и ликвидировать движение за независимость, оно еще больше поощряло азербайджанцев в их стремлении освободиться от жестокого коммунистического правления », — пишет корреспондент радиостанции «Свобода» Катарина Холл.

«Несмотря на кровавые события в Баку, 20 января 1990 года стало страницей героизма в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Хотя азербайджанский народ 20 января 1990 года подвергся военной, моральной и политической агрессии, в то же время он проявил способность поддерживать традиции исторического героизма и противостоять самым жестоким нападкам коммунистической системы ради свободы и независимости Родины», – пишет Арье Гут.

«Прошло 30 лет с трагедии 20 января 1990 года. Святое место поклонения азербайджанского народа — Шехидляр хиябаны посещают каждый день, алые гвоздики возлагаются на могилы мучеников, пламя, которое является символом «Страны Огней», не гаснет в мемориале «Вечный огонь», – резюмирует Арье Гут.

Minval.az