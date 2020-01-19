20 января погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменно облачной, местами возможны кратковременные дожди которые прекратятся в утренние часы, в основном днем без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В некоторых местах утром ожидается легкий туман, умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью — 2-4, днем 6-8 градусов тепла, в Баку ночью — 2-4, днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется до 772 мм ртутного столба, относительная влажность 75-85 процентов.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидается дождь, в горных районах снег. Ночью и днем в некоторых местах будет туман, в Лянкяран-Астаринской зоне предположительно сильный.

Днем в основном днем без осадков, ожидается северный ветер. Температура воздуха ночью от -3 мороза до 2, днем — 6-10 градусов тепла, в горах ночью — от 5 до 10, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Minval.az