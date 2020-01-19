Скорбный юбилей январских событий в Баку 1990 года оказался для армянских правящих кругов поводом для новых публичных выпадов в адрес Азербайджана. Группа политологов из центра «Орбели» обвинила власти соседнего государства в проведении «политики армянофобии». В докладе центра утверждается, будто «политика армянофобии и ксенофобии в Азербайджане на государственном уровне направлена на демонизацию и дегуманизацию образа армянина».

По этому поводу «Орбели» потребовал ни в коем случае не возвращать Нагорный Карабах под контроль Баку, поскольку, по версии политологов, в таком случае армянской общине региона грозит физическое истребление.

Как известно, в Баку 13-19 января 1990 года произошли массовые уличные беспорядки, которые в Ереване политики называют «армянским погромом» и оценивают число жертв в несколько сот. В самом же Баку уверены — эти беспорядки организовали сотрудники советских спецслужб, чтобы оправдать ими ввод внутренних войск для подавления национально-демократического движения Азербайджана. Как известно, ввод войск сопровождался уличными боями, повлек множество жертв среди активистов политической оппозиции, – с тех пор 20 января отмечается в республике как День всенародной скорби.

Российские политологи полагают, что армянские коллеги, образно говоря, в данном случае валят с больной головы на здоровую. Именно в Армении на сегодня, как известно, создано практически моноэтническое общество, – страну покинули не только все азербайджанцы, но и почти вся русская община. Международные организации не раз фиксировали в Армении максимальный среди стран Евразии уровень антисемитизма. В то же время в Азербайджане гармонично уживаются все народы – азербайджанцы, русские, евреи и десятки других. Есть и армянская община. Успехи руководства Азербайджана в политике мультикультурализма не раз высоко оценивали международные организации.

«Когда отношения между странами сильно напряжены, всегда найдутся в обществе отдельные люди, которые будут выступать с какими-то ксенофобскими заявлениями. Это неизбежно, – заявил порталу «Москва–Баку» руководитель портала PolitRUS Виталий Арьков. – К сожалению, такие люди есть и в азербайджанском обществе, но при этом армянофобия не является государственной политикой в Азербайджане. Как раз наоборот, – руководство Азербайджана призывает своих граждан быть терпимыми к разным проявлениям антиазербайджанской истерии в соседней Армении. То есть не отвечать паритетно, а все-таки пытаться своим примером показывать, что пора двигаться к миру, пора готовиться к тому, что рано или поздно карабахский конфликт будет решен. Двум странам придется все-таки жить в мире и согласии, – подобно тому, как азербайджанцы и армяне в целом мирно уживаются в России».

Виталий Арьков полагает, что опасения армян, в свое время покинувших Баку, необоснованны.

«Если армяне не будут себя вести провокационно, публично заявлять, что «Карабах – это Армения», ни общество, ни власти не будут их никак преследовать. Страх возвращаться – это последствие многолетней антиазербайджанской пропаганды в Армении, руководство которой в итоге само стало ее заложником. Эта госпропаганда продолжается, несмотря на все попытки премьера Никола Пашиняна представить себя голубем мира. Его речи тоже провоцируют дальнейший рост напряжения», – посетовал эксперт.

«Мое личное мнение по поводу событий 13 января 1990 года – что это все-таки была масштабная провокация, предпринятая с целью подавления национального возрождения, – говорит специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. – Кроме того, не стоит забывать, что именно армянские националисты больше всего способствовали развалу Советского Союза».

Армянская пресса пытается обвинить соседей в том, что чем именно она сама и занимается, уверен российский эксперт. «Так что подобные обвинения, которые звучат из Еревана, вообще нужно игнорировать – и спокойно заниматься созидательной работой, тем, чем сейчас, собственно, и занимается Азербайджан. Он, кстати начинает переигрывать армян в информационном поле, что, видимо, и стало поводом для новых массированных обвинений со стороны Еревана», – сказал Михайлов порталу «Москва-Баку».

«В Азербайджане сегодня живет крупнейшая на территории постсоветского пространства русская диаспора, в Азербайджане также проживают те же самые армяне, которых никто не притесняет. Это те, кто не побоялся остаться и в итоге только выиграл, потому что в Армении им жилось бы хуже, чем в Азербайджане. В самой же Армении процветают националистические настроения. Они плохо терпят другие народы у себя, они почти всех выжили оттуда под предлогом того, что «Армения – для армян», – считает российский политолог.

Ксенофобия армянских властей, напоминает Михайлов, особенно ярко проявляется на азербайджанских землях, захваченных армянскими войсками. Там проводится политика истребления культурного азербайджанского наследия. Там разрушены десятки музеев, старинных дворцов, храмов и мечетей. Кроме того, с армянских карт стираются любые топонимы, связанные с исламским наследием.

«Кто-то говорит, что у властей оккупированного Карабаха просто нет денег на содержание этих памятников. Но если бы они всерьез хотели восстанавливать, им помог бы и сам Азербайджан, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, и ЮНЕСКО помогло бы. Но оккупанты же этого не просят. Наоборот, они уничтожают историю. И при этом везде, где можно написать армянские надписи на древних зданиях, храмах, оставшихся в наследие от других народов, они пишут, что это армянское. Это фальсификация истории. Известно: в Ереване было очень много памятников исламской культуры времен Иреванского ханства. Но эти памятники разрушены, а те, что сохранились, объявлены объектами армянской культуры», – возмущается политолог.

Minval.az