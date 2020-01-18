Работы по сносу домов на территории, известной как «Советская», приостановлены.

Как сообщили Sputnik Азербайджан в Исполнительной власти Ясамальского района, жильцов домов, попавших под снос, пригласили на встречу с ответственными за работу лицами.

В пятницу, 17 января, начался снос жилых домов, где проживали в общей сложности 24 семьи. При этом сами жильцы недовольны происходящим — они требуют, чтобы размер компенсации за снесенные дома соответствовал нынешним рыночным ценам.

Дело в том, что жителям «Советской» предлагается компенсация в размере 1500 манатов за квадратный метр, но они говорят, что купить нормальную квартиру на полученные деньги они не смогут.

Следует отметить, что речь идет о домах, которые были построены в конце позапрошлого века. Процесс выселения жильцов аварийных домов проходит в поэтапном порядке, территория на месте снесенных домов благоустраивается.

Minval.az