Завершена подготовительная работа по выполнению задач, порученных Азербайджанскому ипотечному и кредитно-гарантийному фонду указом президента Азербайджана «О создании механизма сдачи в аренду жилых площадей с обязательством последующей продажи» от 25 января 2019 года № 488, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Фонд.

Подготовлены необходимые процедуры и внутренние правила для работы механизма, определены требования по арендаторам и жилым участкам, полностью автоматизированы рабочие процессы в рамках механизма и сформирован арендуемый жилищный фонд.

Прием электронных обращений в рамках механизма начнется 22 января 2020 года.

Обращения будут подаваться через www.e-gov.az с использованием электронной подписи (электронная подпись или ASAN imza). Электронную подпись можно получить в Информационно-счетном центре при министерстве транспорта, связи и высоких технологий или на Главпочте, а ASAN imza – в центрах Службы «ASAN».

Для обеспечения прозрачности и оперативности граждан будут обслуживать второй Центр «ASAN Kommunal» в Баку и Служба «ASAN» в Сумгайыте.

Информацию о требованиях к арендаторам, приеме обращений, их рассмотрении, выбору и оформлению жилых домов можно получить на www.mcgf.az или позвонив в call-center «1549».

Также граждане могут ознакомиться с территорией, числом, площадью и другой информацией жилых домов, первоначально выставленных Фондом для сдачи в аренду с правом выкупа перейдя по этой ссылке.

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