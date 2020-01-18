Вносится ряд изменений в правила приема на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения на следующий учебный год (2020-2021).

Как передает АПА, об этом сообщается на странице Telegram Министерства образования. Сообщается, что кандидатам на этапе тестового экзамена будет предложено 40 тестовых заданий по специальности и 20 тестовых заданий по стратегии и методике обучения (всего 60 вопросов). Тестовые задания по логике не будут включены в экзаменационную программу.

Отметим, что на основании дополнений, внесенных в Закон Азербайджанской Республики «Об образовании», преподаватели государственных общеобразовательных и профессионально-технических учреждений с 2020 года будут проходить сертификацию.

Minval.az