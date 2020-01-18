Последние события на линии соприкосновения на государственной границе с Арменией в Газахском направлении прокомментировал Trend руководитель аппарата Государственной пограничной службы генерал-майор Эльчин Ибрагимов.

— В последнее время наблюдается напряженность на линии соприкосновения с вооруженными силами Армении на государственной границе в Газахском направлении. Что Вы можете сказать по этому поводу?

— С первых чисел января оперативная обстановка в указанном направлении резко обострилась вследствие провокационных действий армянской стороны.

Так, 7 января, в результате грубого нарушения режима прекращения огня со стороны армянских вооруженных подразделений, снайперским выстрелом был убит пограничник срочной службы рядовой Фарзали Фарзалиев. Данный случай наглядно свидетельствует о намерениях армянской стороны всё больше нагнетать обстановку на линии соприкосновения. К сожалению, несмотря на нанесенный в ответ противнику урон в 5-6 кратном размере, каждый такой случай является для нас невосполнимой потерей.

— Какие цели преследует противник этими провокационными действиями?

— Понять логику противника, который после каждой такой попытки провокации, несет тяжелые потери и несмотря на это продолжает эти попытки, поверьте, достаточно сложно. В прошлом году армянские вооруженные подразделения неоднократно пытались продвинуть свои боевые позиции вперед в направлении линии государственной границы. Эти попытки были с нашей стороны вовремя пресечены и в результате принятых упреждающих мер было достигнуто серьезное тактическое и, что еще более важно, стратегическое преимущество над противником, показателем чего является нынешнее расположение наших боевых позиций.

В результате ответных мер, выдвижение наших боевых позиций в нескольких особо важных участках до 2-х километров в направлении государственной границы позволило еще более укрепить безопасность близлежащих населенных пунктов и магистральных дорог, а также обезопасить условия несения службы личным составом.

Сегодня мы полностью контролируем несколько стратегических и жизненно важных объектов на сопредельной территории, таких как газопровод из Грузии в Армению и газокомпрессорная станция.

— Каковы Ваши прогнозы по поводу дальнейшего развития событий на линии соприкосновения?

— Однозначно могу заявить, что каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет нами жестко пресекаться. Противник должен понять всю бесперспективность таких попыток и смириться с неизбежностью серьёзных боевых потерь среди своего личного состава в каждом таком случае.

Хочу отметить, что вся ответственность за эскалацию напряженности в указанном направлении полностью ложится на армянскую сторону.

Minval.az