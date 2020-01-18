Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны оказать давление на официальный Ереван с целью исполнения им своих обязательств в рамках международного права, заявил в интервью Radio France Internationale (RFI) помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Должно быть строгое требование, политическое дипломатическое давление со стороны стран-сопредседателей (Минской группы ОБСЕ – ред.), которые должны потребовать от Армении исполнения своих обязательств в рамках международного права», — заявил Х.Гаджиев.

Помощник президента отметил, что международное сообщество, в том числе сопредседатели МГ ОБСЕ, должны удвоить свои усилия для скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права.

«Военная оккупация Нагорного Карабаха незаконна», — добавил он.

Говоря о напряженности в ближневосточном регионе, Х.Гаджиев подчеркнул, что «существует серьезный потенциал для обострения отношений между Ираном и США», что непосредственно скажется на азербайджанцах, проживающих в Иране.

По его словам, Баку поддерживает «дружеские» отношения с Тегераном, с которым разделяет «традиции и культурные контакты».

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан также поддерживает дипломатические отношения с США и с конфликтующими друг с другом странами благодаря своему подходу неприсоединения и усилиям по налаживанию сотрудничества со своими партнерами, сообщает Report.

«Франция является предпочтительным партнером», — сказал завотделом по вопросам внешней политики АП.

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