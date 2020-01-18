Сотрудники Сабунчинского РУП провели операцию против лиц, занимающихся незаконным оборотом, приобретением и сбытом наркотических веществ.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе операции был задержан житель столицы Абдулла Салманов, носивший при себе наркотики.

При обыске у него были обнаружены и изъяты 0,175 гр героина. Расследованием было установлено, что он приобрел наркотики в бакинском поселке Бакиханова у наркоторговки по прозвищу «Назлы». В результате проведенной сотрудниками полиции операции ранее судимая жительница столицы Назакет Рзаева была задержана. При обыске в ее доме были обнаружены и изъяты 1 кг 256 гр героина. Н.Рзаева призналась, что занимается сбытом наркотических веществ.

Сотрудники Сабунчинского РУП провели еще одну успешную операцию против незаконного оборота наркотиков. В управление поступила оперативная сводка, что житель Баку Зия Агаев перевозит в своем автомобиле марки Mersedes крупную партию наркотических веществ. В ходе операции находившемуся за рулем З.Агаеву полиция приказала остановиться, однако он проигнорировал приказ и попытался сбежать. Благодаря оперативности сотрудников Сабуинчинского РУП З.Агаев был задержан, в его автомобиле были обнаружены и изъяты 3 кг 110,562 гр высушенной марихуаны и 1 кг 0,70 гр героина.

По фактам были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК АР, в отношении каждого из задержанных решением суда применена мера пресечения в виде ареста.

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