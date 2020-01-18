На сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ), известного как Давосский, опубликована статья Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Глава государства в своей статье, написанной к ежегодной встрече Всемирного экономического форума, которая состоится 21-24 января, пишет о том, что экономика Азербайджана находится на устойчивой восходящей траектории с 2007 года, что страна позиционирует себя как стратегический транспортный хаб между Европой и Азией и о развитие трубопроводов (TANAP, TAP), которые позволят Азербайджану значительно увеличить экспорт природного газа в Европу.

«Я планирую присутствовать на ежегодной встрече Форума в Давосе в 14 раз с 2007 года. Всемирный экономический форум не только стал отличной платформой для представления реалий Азербайджана мировому сообществу, но и предоставил исчерпывающую информацию о мировых экономических тенденциях. Это помогло нам продвинуть социально-экономические реформы в нашей стране и привлечь зарубежные инвестиции», — подчеркивает Ильхам Алиев.

Отметим, что Всемирный экономический форум — одна из крупнейших платформ, объединяющая политиков, бизнесменов и общественные организации для обсуждения глобальных экономических процессов, повестки дня и социально-политических процессов. Форум предоставляет широкий доступ к обширной информации о мировых экономических тенденциях.

Всемирный экономический форум на традиционной ежегодной встрече в Давосе начнет выполнять две глобальные инициативы. Одна из инициатив — глобальная образовательная программа, которая позволит обучить 1 млрд человек по всему миру. Вторая — высадка по всему миру 1 млрд деревьев.

Предполагается, что на Форум приедут по меньшей мере 119 миллиардеров из 36 стран, чье общее состояние оценивается более чем в 500 млрд долларов.

Minval.az