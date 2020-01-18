В прошлом году к дисциплинарной ответственности были привлечены 31 сотрудников местных исполнительных органов и органов пробации.

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель министра юстиции Вилаят Захиров на расширенном заседании в Министерстве юстиции с участием руководителей местных исполнительных органов и органов пробации, посвященном итогам работы, проделанной в 2019 году исполнительными органами и органами пробации в сфере исполнения решений судебных и других органов и пробационного контроля, обсуждению ближайших задач.

Замминистра отметил, что в нашей стране ведется непримиримая борьба с коррупцией, за отчетный период 31 сотрудников местных исполнительных органов и органов пробации были привлечены к дисциплинарной ответственности, 5 из них были уволены из органов юстиции, в том числе материалы, собранные в отношении 2 человек отправлены в органы прокуратуры.

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